Coface: AM best maintient sa note de crédit A information fournie par Cercle Finance • 22/05/2023 à 10:40

(CercleFinance.com) - Coface indique qu'AM best a confirmé le 19 mai, sa note de solidité financière (IFS) 'A' (Excellent) attribuée au groupe d'assurance-crédit, ainsi qu'à CNAIC et à Coface Ré, avec une perspective toujours 'stable'.



L'agence de notation souligne que ces notes 'reflètent la solidité financière de Coface, considérée comme très forte par AM Best, ainsi qu'une performance opérationnelle adéquate, un modèle économique favorable et une gestion des risques appropriée'.



Si elle reconnait que les performances futures du groupe pourraient être sujettes à la volatilité, AM Best pense que Coface a 'la capacité de prendre rapidement des mesures adéquates de réduction des risques en cas de dégradation de la performance'.