Codelco et Microsoft signent un accord sur l'IA pour les opérations minières

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise publique chilienne Codelco, premier producteur mondial de cuivre, et Microsoft ont signé un protocole d'accord pour évaluer des initiatives conjointes en matière d'intelligence artificielle, d'analyse avancée, d'automatisation et de sécurité numérique, a déclaré l'entreprise minière jeudi.

CONTEXTE CLÉ

- L'accord courra initialement pour 18 mois, avec une gouvernance conjointe pour le suivi stratégique et opérationnel.

- Les domaines incluent l'utilisation intensive des données, l'IA pour la prise de décision, les opérations autonomes, l'automatisation des processus critiques et le renforcement de la cybersécurité.

- Le partenariat prévoit que les deux entreprises participent aux premiers tests de nouvelles solutions et au partage d'expériences internationales.

CITATIONS CLÉS

- "Travailler avec un leader technologique de classe mondiale comme Microsoft consolide notre leadership pour l'avenir de l'exploitation minière. Face à une transformation numérique accélérée, nous devons traiter et analyser d'importants volumes de données opérationnelles", a déclaré Ruben Alvarado, directeur général de Codelco.

- "Cette alliance avec Codelco reflète le potentiel de l'intelligence artificielle pour faire progresser le développement du secteur minier et le marché chilien, en facilitant des opérations plus sûres, plus efficaces et plus durables, en mettant l'accent sur les personnes, la productivité et la valeur à long terme pour l'entreprise et le pays", a déclaré Tito Arciniega, président de Microsoft Amérique latine.