Coca-Cola va investir 6 milliards de dollars au Mexique, selon Claudia Sheinbaum

Le directeur général mondial de Coca-Cola, Henrique Braun, a informé la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum d'un investissement de 6 milliards de dollars au Mexique lors d'une réunion jeudi, a déclaré Claudia Sheinbaum dans un message sur les médias sociaux.