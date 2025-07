Coca-Cola: résultats mitigés pour le deuxième trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 14:31









(Zonebourse.com) - Coca-Cola a publié mardi des résultats trimestriels mitigés, avec un chiffre d'affaires inférieur aux attentes mais un bénéfice ressorti meilleur que prévu via notamment la bonne gestion de ses coûts.



Le fabricant de boissons non-alcoolisées a fait état d'un chiffre d'affaires en hausse de 1% à 12,5 milliards de dollars au titre du deuxième trimestre, à comparer avec un consensus de 12,6 milliards.



Sa croissance organique ressort à 5%, l'effet prix/mix favorable de 6% ayant plus que compensé le repli de 1% des ses ventes en volumes.



Le groupe d'Atlanta, qui assure gagner des parts de marché, indique avoir dégagé un bénéfice par action (BPA) hors éléments exceptionnels en hausse de 4% à 0,87 dollar, là où les analystes anticipaient un profit de 0,84 dollar par titre.



Dans son communiqué, le producteur de sodas confirme attendre une croissance organique de 5% à 6% sur l'ensemble de l'exercice 2025, accompagné d'une hausse d'environ 3% de son BPA annuel en comparaison des 2,88 dollars enregistrés en 2024.



Le titre reculait de 1% en cotations avant-Bourse suite à cette publication contrastée.





