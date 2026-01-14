Coca-Cola renonce à vendre Costa Coffee, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec détails et contexte tout au long de l'article)

Coca-Cola KO.N a abandonné son projet de vente de sa chaîne Costa Coffee après que les offres des sociétés de capital-investissement ont été inférieures aux attentes, a rapporté le Financial Times mercredi.

Le géant américain de la boisson a mis fin aux discussions avec les soumissionnaires restants en décembre, interrompant un processus d'enchères qui a duré des mois, selon le rapport, citant deux personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Coca-Cola et Costa Coffee n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Parmi les entreprises qui en sont au dernier stade des pourparlers figurent TDR Capital, propriétaire d'Asda, et le fonds de situations spéciales de Bain Capital, qui possède Gail's et PizzaExpress, selon le rapport, qui ajoute que les sociétés de capital-investissement Apollo APO.N , KKR KKR.N et Centurium Capital ont été impliquées plus tôt dans le processus.

Coca-Cola pourrait relancer ses projets de vente de Costa à moyen terme, selon le rapport.

Coca-Cola a acquis Costa Coffee en 2018 pour une valeur d'entreprise de 5,1 milliards de dollars afin de renforcer sa position sur le marché mondial du café où il est en concurrence avec Starbucks SBUX.O et Nestlé NESN.S .