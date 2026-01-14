 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Coca-Cola renonce à vendre Costa Coffee, selon le FT
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 06:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec détails et contexte tout au long de l'article)

Coca-Cola KO.N a abandonné son projet de vente de sa chaîne Costa Coffee après que les offres des sociétés de capital-investissement ont été inférieures aux attentes, a rapporté le Financial Times mercredi.

Le géant américain de la boisson a mis fin aux discussions avec les soumissionnaires restants en décembre, interrompant un processus d'enchères qui a duré des mois, selon le rapport, citant deux personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Coca-Cola et Costa Coffee n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Parmi les entreprises qui en sont au dernier stade des pourparlers figurent TDR Capital, propriétaire d'Asda, et le fonds de situations spéciales de Bain Capital, qui possède Gail's et PizzaExpress, selon le rapport, qui ajoute que les sociétés de capital-investissement Apollo APO.N , KKR KKR.N et Centurium Capital ont été impliquées plus tôt dans le processus.

Coca-Cola pourrait relancer ses projets de vente de Costa à moyen terme, selon le rapport.

Coca-Cola a acquis Costa Coffee en 2018 pour une valeur d'entreprise de 5,1 milliards de dollars afin de renforcer sa position sur le marché mondial du café où il est en concurrence avec Starbucks SBUX.O et Nestlé NESN.S .

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
143,190 USD NYSE -0,50%
COCA-COLA CO
71,220 USD NYSE +1,05%
KKR & CO
130,100 USD NYSE -2,96%
NESTLE
75,200 CHF Swiss EBS Stocks +0,28%
STARBUCKS
90,5600 USD NASDAQ +0,67%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président sud-coréen Lee Jae-myung et la Première ministre japonaise Sanae Takaichi effectuent un duo de batterie à Nara, dans l'ouest du Japon, le 13 janvier 2026 ( JAPAN'S GOVERNMENT PUBLIC RELATIONS OFFICE / Handout )
    Les dirigeants japonaise et sud-coréen se mettent au diapason en jouant de la K-pop
    information fournie par AFP 14.01.2026 06:16 

    Les dirigeants japonaise et sud-coréen ont joué ensemble deux titres de K-pop à la batterie en marge de leurs discussions officielles, le président sud-coréen Lee Jae Myung estimant que tous deux partageaient le désir de "synchroniser la cadence". M. Lee et la ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 13/01/2026
    Top 5 IA du 13/01/2026
    information fournie par Libertify 14.01.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Bouygues , Engie , JP Morgan, Vinci , Worldline . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité ... Lire la suite

  • L'appareil du fils de Donald Trump à Nuuk, au Groenland, en janvier 2025 ( Ritzau Scanpix / Emil Stach )
    Rencontre sous haute tension à la Maison Blanche autour du Groenland
    information fournie par AFP 14.01.2026 04:20 

    Les chefs de la diplomatie danoise et groenlandaise se rendent mercredi à la Maison Blanche pour un entretien sous haute tension visant à désamorcer la crise autour du Groenland, territoire autonome danois dont Donald Trump affirme vouloir s'emparer. Depuis son ... Lire la suite

  • Une rue du quartier à majorité kurde de Cheikh Maqsoud à Alep, en Syrie, après les combats, le 11 janvier 2026 ( AFP / Bakr ALkasem )
    Syrie: forces kurdes et armée font état de nouveaux combats à l'est d'Alep
    information fournie par AFP 14.01.2026 03:47 

    L'armée syrienne et les forces kurdes ont fait état dans la nuit de nouveaux combats à l'est d'Alep, secteur dont Damas veut prendre le contrôle après s'être déjà assuré celui de la grande ville du nord de la Syrie. Selon une source militaire citée par l'agence ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank