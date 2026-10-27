Coca-Cola relève son objectif annuel de bénéfice grâce à la demande en boissons et sodas

Coca-Cola KO.N a réhaussé mardi son objectif de bénéfice annuel, le groupe misant sur la résilience de la demande pour ses sodas sans sucre et ses boissons à prix plus élevés, telles que le lait "Fairlife" et les boissons gazeuses.

La société table désormais sur une croissance du bénéfice par action comparable, hors effets de change, d’au moins 9% en 2026, contre une prévision précédente comprise entre 7% et 8%.

Le chiffre d’affaires de Coca-Cola au troisième trimestre a progressé de 7,4% pour atteindre 13,38 milliards de dollars (11,99 milliards d'euros), dépassant les estimations des analystes qui tablaient en moyenne sur 12,92 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Alors que les prix élevés des denrées alimentaires et du carburant incitent les consommateurs à se montrer plus sélectifs, Coca-Cola a cherché à soutenir la demande en proposant des conditionnements plus petits et moins chers, tout en lançant de nouvelles saveurs plus onéreuses telles que le Coca-Cola Cherry Float.

L’entreprise a également bénéficié de la demande générée par la Coupe du monde de la Fifa en juillet, notamment d’une brève hausse des ventes de ses marques de boissons énergisantes.

Ces résultats du troisième trimestre contrastent avec ceux de son concurrent PepsiCo PEP.O , qui a revu à la baisse ses objectifs annuels au début du mois et intensifié ses mesures de réduction des coûts, alors qu’il est confronté à une faible demande en Amérique du Nord.

L'action Coca-Cola progressait d'environ 1% dans les échanges avant-Bourse.

Le titre a bondi d'environ 33% en 2026 et est en passe d'enregistrer une troisième année consécutive de hausse.

(Rédigé par Juveria Tabassum à Bangalore; version française Etienne Breban)