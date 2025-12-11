Coca-Cola nomme son nouveau DG

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
(AOF) - Coca-Cola annonce la nomination d’Henrique Braun au poste de président directeur général à compter du 31 mars 2026. Actuel directeur de l’exploitation (COO) et vice-président exécutif, il succèdera à James Quincey, qui deviendra président exécutif du conseil d’administration après neuf années à la tête du groupe.
