Coca-Cola nomme son nouveau DG
information fournie par AOF 11/12/2025 à 14:18

(AOF) - Coca-Cola annonce la nomination d’Henrique Braun au poste de président directeur général à compter du 31 mars 2026. Actuel directeur de l’exploitation (COO) et vice-président exécutif, il succèdera à James Quincey, qui deviendra président exécutif du conseil d’administration après neuf années à la tête du groupe.

