Coca-Cola nomme Henrique Braun au poste de directeur général, les actions sont en hausse

11 décembre -

** Les actions du fabricant de boissons Coca-Cola KO.N ont légèrement augmenté à 70,36 $ avant la cloche

** La société a nommé l'initié Henrique Braun comme nouveau directeur général mercredi, en remplacement de James Quincey, alors que les entreprises de produits alimentaires emballés tentent d'ajuster leurs stratégies aux consommateurs qui recherchent des boissons et des en-cas plus sains et plus abordables

** J.P. Morgan maintient sa position "surpondérée" sur l'action, notant que la transition se fera en douceur car Henrique, avec le président et le directeur financier John Murphy et le comité d'exploitation, ont développé une forte agilité et une stratégie résiliente, "tout temps", pour fournir une croissance supérieure à la moyenne du chiffre d'affaires et du résultat net tout en minimisant la volatilité

** Cette décision intervient alors que Coca-Cola est confronté à des réglementations alimentaires plus strictes aux États-Unis et qu'il travaille à l'introduction d'une version de son soda à base de sucre de canne dans des bouteilles en verre

** La note moyenne de 27 analystes est "acheter"; PT médian 79,5 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action est en hausse de près de 13 % depuis le début de l'année