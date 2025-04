Coca-Cola : le sujet des droits de douane est "gérable"

(AOF) - Coca-Cola a fait état d'un bpa ajusté de 73 cents au premier trimestre clos en mars, là où le consensus ciblait 72 cents. Sur la période, les revenus ont décliné de 2%, à 11,1 milliards de dollars, conformément aux attentes. Le géant américain des sodas a, par ailleurs, estimé que l'impact des droits de douane sur ses activités serait probablement " gérable ". La marque d'Atlanta et d'autres fabricants de boissons sont confrontés à des droits de douane de 25 % sur l'aluminium qu'ils utilisent pour les canettes, entre autres.

James Quincey, président-directeur général, a déclaré en février que la firme pourrait changer de fournisseur d'aluminium, s'appuyer davantage sur des bouteilles en plastique ou en verre et prendre d'autres mesures pour contrecarrer les droits de douane.

Coca-Coca maintient ses prévisions annuelles, à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 5 et 6% et une croissance du BPA entre 2 et 3%.

