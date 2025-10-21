Coca-Cola HBC achète le contrôle de l'activité d'embouteillage en Afrique pour 2,6 milliards de dollars

L'opération ajoute 14 nouveaux marchés et renforce la présence de Coca-Cola HBC en Afrique

Coca-Cola HBC prévoit une cotation secondaire à Johannesburg dans le cadre de l'accord

Option d'achat de la participation restante de Coca-Cola dans CCBA

Coca-Cola HBC affiche une hausse de 5 % de ses ventes au troisième trimestre et revoit à la baisse ses perspectives pour 2024

Les actions cotées à Londres ont baissé de 4,2%

L'embouteilleur suisse Coca-Cola HBC

CCH.L a accepté d'acheter une participation de 75% dans son homologue africain pour un total de 2,6 milliards de dollars, a déclaré la société mardi, créant ainsi le deuxième partenaire mondial de Coca-Cola KO.N en matière d'embouteillage en termes de volume.

Coca-Cola HBC acquerra la participation d'environ 42 % de l'entreprise américaine Coca-Cola dans Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) et la totalité de la participation de Gutsche Family Investments dans le cadre d'un accord qui, selon un communiqué, évalue l'embouteilleur africain à 3,4 milliards de dollars.

La transaction place le groupe combiné au deuxième rang derrière Coca-Cola FEMSA KOFUBL.MX en termes de volumes d'embouteillage de Coca-Cola et étend la présence de Coca-Cola HBC en Afrique afin de répondre à la demande croissante des jeunes consommateurs sur 14 nouveaux marchés.

COCA-COLA HBC A L'OPTION D'ACHETER LES 25 % RESTANTS

Coca-Cola HBC, qui est déjà cotée à Londres et à Athènes, a également l'intention de procéder à une cotation secondaire à la bourse de Johannesburg et a déclaré qu'elle annulerait son programme de rachat d'actions avec effet immédiat.

"Coca-Cola HBC est un embouteilleur solide et apprécié qui contribuera à ouvrir le prochain chapitre de la croissance de CCBA", a déclaré Henrique Braun, directeur de l'exploitation de Coca-Cola. Coca-Cola, dont le siège est à Atlanta, détient environ 23 % de Coca-Cola HBC.

Fondée en 2014, CCBA représente environ 40 % du volume total de Coca-Cola vendu en Afrique, y compris des boissons telles que Fanta, Sprite et Monster.

Dans le cadre de l'accord, Coca-Cola HBC a déclaré avoir une option pour acheter la participation restante de 25 % de Coca-Cola dans CCBA dans un délai de six ans.

Les actions de Coca-Cola HBC étaient en baisse de 4,2% à 3390 pence à 0710 GMT, entraînant des pertes sur l'indice plus large FTSE 100 .FTSE .

Séparément, mardi, la société a fait état d'une hausse de 5% de son chiffre d'affaires organique au troisième trimestre, nettement inférieure à la croissance de 13,9% enregistrée un an plus tôt, alors que la confiance des consommateurs reste faible.

Toutefois, l'embouteilleur a déclaré qu'il prévoyait toujours une croissance organique du chiffre d'affaires dans le haut de sa fourchette de 6 % à 8 % en 2025, alors qu'il augmente les prix.