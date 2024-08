Coca-Cola et Oreo lancent deux nouveaux produits

(AOF) - Les marques Coca-Cola et Oreo (marque appartenant au groupe Mondelez) se sont associées sous le nom de "Besties" (meilleurs amis en anglais) pour créer deux produits exclusifs en édition limitée : le biscuit-sandwich Oreo Coca-Cola et la boisson gazeuse Coca-Cola Oreo Zero Sugar Limited Edition. Pour les deux marques, c’est un coup marketing avec des disponibilités limitées pour les consommateurs afin "d’offrir des expériences uniques qui célèbrent la magie et le caractère ludique des moments entre amis", indique Mondelez dans un communiqué.

Cette collaboration entre Coca-Cola et Oreo vise à célébrer les amitiés en proposant des créations combinant les saveurs des deux marques.

En outre, ces deux marques ont noué un partenariat avec Spotify. En balayant un QR code sur les produits des deux marques, "les adeptes peuvent suivre les étapes pour explorer le "mode meilleurs amis" et synchroniser leurs préférences musicales avec leur meilleur ami", peut-on lire dans ce communiqué.

Ces deux nouveaux produits seront disponibles dans les épiceries et les magasins aux États-Unis, au Canada, en Chine, au Mexique, au Brésil à partir de septembre prochain.