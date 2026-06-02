Coca-Cola envisage l'introduction en bourse de sa filiale d'embouteillage en Inde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction des paragraphes 1 et 3: il s'agit de Hindustan Coca-Cola Holdings, et non de Hindustan Coca-Cola Beverages)

Coca-Cola KO.N a déclaré lundi qu'elle étudiait la possibilité d'une introduction en bourse en Inde pour Hindustan Coca-Cola Holdings, la société mère de son plus grand embouteilleur dans le pays.

La société se prépare à une cotation à la BSE et à la National Stock Exchange en 2027, a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elle envisageait également la vente d'une partie de sa participation dans cette filiale.

Le conglomérat indien Jubilant Bhartia Group avait finalisé l'acquisition d'une participation de 40 % dans Hindustan Coca-Cola Holdings en 2025.

« The Coca-Cola Company maintiendra son investissement dans cet embouteilleur important et se concentrera sur la croissance de notre portefeuille de marques mondiales et locales en Inde », a déclaré Sanket Ray, président de Coca-Cola pour l'Inde et l'Asie du Sud-Ouest et responsable des grands marchés émergents.

Le géant des boissons est confronté en Inde à la concurrence de Campa Cola, la marque de produits de consommation de Reliance. Bloomberg News a rapporté l'année dernière qu'une introduction en bourse valoriserait l'unité d'embouteillage de Coca-Cola à 10 milliards de dollars.