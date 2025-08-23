Coca-Cola envisage de vendre Costa Coffee, selon Sky News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société américaine de boissons non alcoolisées Coca-Cola KO.N travaille avec la banque d'investissement Lazard pour examiner les options, y compris une vente potentielle, de la chaîne de cafés britannique Costa, qu'elle a acquise en 2018 pour plus de 5 milliards de dollars, a rapporté Sky News samedi.

Reuters n'a pas pu immédiatement vérifier le rapport. Coca-Cola, Costa et Lazard n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Coca-Cola, dont le siège est à Atlanta, a tenu des discussions initiales avec un petit nombre de soumissionnaires potentiels pour Costa, y compris des sociétés de capital-investissement, a rapporté Sky News, citant des sources non identifiées.

Le rapport indique que des offres indicatives sont attendues au début de l'automne, tout en notant que Coca-Cola pourrait finalement choisir de ne pas procéder à une vente.

Costa Coffee est présent dans 50 pays, avec plus de 2 700 cafés au Royaume-Uni et en Irlande et plus de 1 300 autres points de vente dans le monde, selon son site web.

Coca-Cola a acquis la chaîne il y a plus de six ans afin de renforcer sa présence dans le secteur des boissons plus saines et de concurrencer Starbucks SBUX.O et Nestlé NESN.S sur le marché mondial du café.

Aux États-Unis, les entreprises alimentaires recherchent des substituts plus sains en réponse à la campagne "Make America Healthy Again" du secrétaire d'État à la santé Robert F. Kennedy Jr. En juillet, le président Donald Trump a déclaré que Coca-Cola avait accepté d'utiliser du vrai sucre de canne aux États-Unis.