Coca-Cola envisage de mettre en bourse sa filiale d'embouteillage en Inde en 2027

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Coca-Cola KO.N a déclaré lundi qu'elle étudiait la possibilité d'une introduction en bourse en Inde pour Hindustan Coca-Cola Holdings, la société mère de son plus grand embouteilleur dans le pays.

Le géant des boissons se prépare à introduire l'unité d'embouteillage à la BSE et à la National Stock Exchange en Inde en 2027 et envisage la vente d'une partie de sa participation dans l'embouteilleur, a-t-il ajouté.

Il détient actuellement une participation de 60 % dans Hindustan Coca-Cola Holdings après que le conglomérat indien Jubilant Bhartia Group a finalisé l'acquisition d'une participation de 40 % dans l'embouteilleur en 2025.

Fondé en 1997, l'embouteilleur exploite 14 usines d'embouteillage réparties dans 10 États indiens et conditionne, distribue et vend des boissons, notamment Coca-Cola, Thums Up, Sprite et Fanta.

“The Coca-Cola Company maintiendra son investissement dans cet embouteilleur important et se concentrera sur la croissance de notre portefeuille de marques mondiales et locales en Inde”, a déclaré Sanket Ray, président de Coca-Cola pour l'Inde et l'Asie du Sud-Ouest et responsable des grands marchés émergents. Coca-Cola considère l'Inde comme un marché de croissance majeur . La société a déclaré un chiffre d'affaires de 50 milliards de roupies (soit 526,37 millions de dollars) pour l'exercice 2024-2025, son plus haut niveau depuis au moins 2021. Le géant des boissons est confronté en Inde à la concurrence de Campa Cola, la marque de produits de consommation de Reliance. Bloomberg News a rapporté l'année dernière qu'une introduction en bourse valoriserait l'unité d'embouteillage de Coca-Cola à 10 milliards de dollars.

Coca-Cola a déclaré avoir retenu les services de Rothschild pour le conseiller sur cette introduction en bourse.

(1 $ = 94,9900 roupies indiennes)