Coca-Cola enregistrera une charge d'un milliard de dollars pour la vente de sa participation dans les opérations d'embouteillage en Afrique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Coca-Cola KO.N prévoit de passer une charge de dépréciation d'environ 1 milliard de dollars au cours du quatrième trimestre 2025, liée à la vente d'une partie de sa participation dans les opérations d'embouteillage en Afrique, a déclaré le fabricant de boissons dans un dépôt réglementaire jeudi.

Les actions de Coca-Cola ont chuté d'environ 1 % en fin d'après-midi.

Mardi, l'embouteilleur Coca-Cola HBC CCH.L , basé en Suisse, a déclaré qu'il avait accepté d'acheter une participation de 75 % dans son homologue africain pour 2,6 milliards de dollars.

Coca-Cola HBC acquerrait la participation de près de 42 % de Coca-Cola, basée aux États-Unis, dans Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), ainsi que la totalité de la participation de Gutsche Family Investments, évaluant l'embouteilleur africain à 3,4 milliards de dollars, selon les déclarations de l'entreprise.

L'opération devrait être finalisée d'ici fin 2026, positionnant Coca-Cola HBC comme le deuxième embouteilleur de Coca-Cola au niveau mondial en volume après Coca-Cola FEMSA

KOFUBL.MX , tout en élargissant considérablement sa présence en Afrique.

L'accord aide Coca-Cola HBC à tirer parti de la demande croissante sur 14 marchés africains, tirée par des consommateurs plus jeunes, tout en contribuant à compenser les pressions croissantes sur les coûts, notamment les inquiétudes concernant les droits de douane américains.

Coca-Cola HBC prévoit de procéder à une cotation secondaire à la bourse de Johannesburg et dispose d'une option pour acquérir la participation restante de 25 % de Coca-Cola dans CCBA dans les six ans suivant la conclusion de l'opération.

La société Coca-Cola, basée en Géorgie, a annoncé mardi des résultats positifs pour le troisième trimestre , grâce à la forte demande pour ses boissons sans sucre et Fairlife aux États-Unis et pour ses sodas sur certains marchés internationaux.