Coca-Cola en hausse : le bénéfice et le chiffre d'affaires du troisième trimestre dépassent les attentes

(Mises à jour)

21 octobre - ** Les actions de Coca-Cola < KO.N > ont augmenté de 3,4 % à 70,78 $ ** Dépasse les estimations de bénéfices et de revenus du T3 grâce à une demande soutenue pour ses sodas et ses boissons sans sucre

** Revenus de 12,5 milliards de dollars contre des estimations de 12,39 milliards de dollars - selon les données compilées par LSEG

** KO annonce un bénéfice par action ajusté de 0,82 $, contre des estimations de 0,78 $

** A la dernière clôture, l'action a progressé de près de 10% depuis le début de l'année