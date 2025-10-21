Coca-Cola en hausse : le bénéfice et le chiffre d'affaires du troisième trimestre dépassent les attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
21 octobre - ** Les actions de Coca-Cola < KO.N > ont augmenté de 3,4 % à 70,78 $ ** Dépasse les estimations de bénéfices et de revenus du T3 grâce à une demande soutenue pour ses sodas et ses boissons sans sucre
** Revenus de 12,5 milliards de dollars contre des estimations de 12,39 milliards de dollars - selon les données compilées par LSEG
** KO annonce un bénéfice par action ajusté de 0,82 $, contre des estimations de 0,78 $
** A la dernière clôture, l'action a progressé de près de 10% depuis le début de l'année
