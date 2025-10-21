 Aller au contenu principal
Coca-Cola en hausse après avoir dépassé les estimations de bénéfice et de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 13:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** Les actions de Coca-Cola < KO.N > sont en hausse de 2,5 % à 70,15 $ avant le marché

** Le bénéfice et le chiffre d'affaires du troisième trimestre dépassent les estimations grâce à la demande soutenue pour les sodas et les boissons sans sucre de sa marque

** Le chiffre d'affaires s'élève à 12,5 milliards de dollars contre des estimations de 12,39 milliards de dollars - selon les données compilées par LSEG

** KO annonce un bénéfice par action ajusté de 0,82 $, par rapport aux estimations de 0,78 $

** A la dernière clôture, l'action a augmenté de près de 10% depuis le début de l'année

