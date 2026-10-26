Coca-Cola devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action

26 octobre - ** L'action Coca-Cola KO.N a reculé de 0,3% lundi, alors que la société devrait publier mardi avant l'ouverture de la Bourse des résultats trimestriels faisant état d'une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action

** Selon LSEG, le géant des boissons devrait afficher au troisième trimestre un chiffre d'affaires en hausse de 4%, à 12,92 milliards de dollars contre 12,41 milliards il y a un an, ainsi qu'un bénéfice par action ajusté de 0,88 dollar contre 0,82 dollar à la même période de l'année précédente

** Les investisseurs sont également attentifs aux mises à jour concernant une éventuelle introduction en Bourse d'un montant d'un milliard de dollars pour la filiale indienne de la société, dont le dépôt de dossier serait envisagé pour décembre

** Les recommandations des analystes concernant KO comprennent 21 avis “achat fort” ou “achat” et six avis “conserver”, d'après les données de LSEG

** Le titre a bondi d'environ 32% depuis le début de l'année, surperformant la hausse d'environ 9% de l'indice Dow .DJI sur la même période

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))