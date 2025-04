Coca-Cola: BPA meilleur que prévu, mais ventes un peu juste information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 14:08









(CercleFinance.com) - Coca-Cola a publié mardi un bénéfice supérieur aux attentes de Wall Street au titre du premier trimestre, mais ses ventes ont déçu malgré la vigueur de son mix/prix.



Le numéro un mondial des boissons non alcoolisées a dégagé un bénéfice par action (BPA) en hausse de 5% à 0,77 dollar sur les trois premiers mois de l'année.



Hors éléments exceptionnels (non-GAAP), son BPA s'inscrit en progression de 1% à 0,73 dollars, au-dessus du consensus qui visait 0,72 dollar.



Son chiffre d'affaire s'est quant à lui accru de 2% à 11,1 milliards de dollars, avec une croissance organique de 6%, dont un mix/prix favorable à hauteur de 5% ,qui a été compensée par des effets devise négatifs.



A titre de comparaison, le consensus visait 11,2 milliards de dollars.



Pour 2025, le groupe américain dit toujours s'attendre à une croissance organique de 5% à 6%, mais précise désormais prévoir un impact défavorable de l'ordre de 2% à 3% dû aux effets de change au niveau de son chiffre d'affaires annuel.



Il confirme par ailleurs son objectif d'un BPA en hausse de 2% à 3% en données comparables cette année, à comparer avec 2,88 dollars l'an dernier.



Le titre avançait de 0,8% en cotations avant-Bourse dans le sillage de ces annonces.





