 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 909,93
+0,70%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Coca-Cola Beverages South Africa prévoit de supprimer 600 emplois, selon un journal
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 11:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Coca-Cola Beverages South Africa prévoit de licencier plus de 600 employés, a rapporté Business Day, citant le porte-parole du Food and Allied Workers Union (syndicat des travailleurs de l'alimentation et assimilés), Dominique Martin.

L'embouteilleur de Coca-Cola KO.N a envoyé au syndicat des avis d'éventuels licenciements le 2 septembre, mais le syndicat s'oppose aux licenciements proposés, selon le journal.

Des consultations avec le syndicat sont en cours et aucune décision finale n'a été prise, ajoute le journal.

"En réponse à l'évolution de la dynamique du secteur, Coca-Cola Beverages SA a l'intention d'apporter des ajustements à son organisation qui, s'ils sont mis en œuvre, peuvent avoir un impact sur certaines fonctions et peuvent malheureusement entraîner des pertes d'emploi", a déclaré CCBSA, citée par Business Day.

CCBSA fait partie de Coca-Cola Beverages Africa, qui est le huitième partenaire d'embouteillage de Coca-Cola dans le monde en termes de revenus.

Coca-Cola Beverages Africa n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Les réductions proposées constituent un nouveau coup dur pour l'Afrique du Sud, après que d'autres entreprises, dont Ford Motor South Africa, Glencore , ArcelorMittal et Goodyear South Africa, ont également annoncé récemment des suppressions d'emplois planifiées.

Valeurs associées

COCA-COLA CO
66,410 USD NYSE -0,93%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank