Coca-Cola Beverages South Africa prévoit de supprimer 600 emplois, selon un journal

Coca-Cola Beverages South Africa prévoit de licencier plus de 600 employés, a rapporté Business Day, citant le porte-parole du Food and Allied Workers Union (syndicat des travailleurs de l'alimentation et assimilés), Dominique Martin.

L'embouteilleur de Coca-Cola KO.N a envoyé au syndicat des avis d'éventuels licenciements le 2 septembre, mais le syndicat s'oppose aux licenciements proposés, selon le journal.

Des consultations avec le syndicat sont en cours et aucune décision finale n'a été prise, ajoute le journal.

"En réponse à l'évolution de la dynamique du secteur, Coca-Cola Beverages SA a l'intention d'apporter des ajustements à son organisation qui, s'ils sont mis en œuvre, peuvent avoir un impact sur certaines fonctions et peuvent malheureusement entraîner des pertes d'emploi", a déclaré CCBSA, citée par Business Day.

CCBSA fait partie de Coca-Cola Beverages Africa, qui est le huitième partenaire d'embouteillage de Coca-Cola dans le monde en termes de revenus.

Coca-Cola Beverages Africa n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Les réductions proposées constituent un nouveau coup dur pour l'Afrique du Sud, après que d'autres entreprises, dont Ford Motor South Africa, Glencore , ArcelorMittal et Goodyear South Africa, ont également annoncé récemment des suppressions d'emplois planifiées.