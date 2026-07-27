 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Coca-Cola annonce que fairlife reprend la production dans quatre usines américaines après une cyberattaque
information fournie par Reuters 27/07/2026 à 13:25
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles et des détails)

Coca-Cola KO.N a annoncé lundi que sa filiale laitière, fairlife, avait repris la majeure partie de sa production dans quatre sites américains, où les activités avaient été suspendues à la suite d’un accès non autorisé de tiers à certains systèmes.

* Au début du mois, fairlife a rejoint les sociétés confrontées à une recrudescence de cyberattaques basées sur l’IA et de ransomware visant à voler des données sensibles et à perturber les opérations, ce qui a entraîné l’arrêt de la production nationale.

* L'entreprise, basée à Chicago, a lancé une enquête avec l'aide d'experts et de conseillers externes en cybersécurité; Coca-Cola, qui détient intégralement fairlife, avait déclaré que la qualité et la sécurité des produits n'avaient pas été affectées par cet incident.

* Le groupe de pirates informatiques Anubis a revendiqué mardi la responsabilité de cette attaque, affirmant avoir dérobé 1 téraoctet de données à fairlife.

* Le géant des boissons a indiqué que fairlife s'efforçait de rétablir les systèmes et les opérations affectés; les stocks existants ont permis de maintenir la disponibilité des produits dans les points de vente .

* La société a indiqué que cet incident ne devrait pas avoir d’impact significatif sur sa situation financière ni sur ses résultats. Coca-Cola devrait publier ses résultats du deuxième trimestre mardi.

Valeurs associées

COCA-COLA CO
83,810 USD NYSE +1,91%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 406,06 +0,40%
Pétrole Brent
89,14 -11,78%
2CRSI
27 -2,10%
HAFFNER ENERGY
0,255 +16,17%
SOITEC
107,05 -7,11%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank