Coca-Cola annonce que fairlife reprend la production dans quatre usines américaines après une cyberattaque

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles et des détails)

Coca-Cola KO.N a annoncé lundi que sa filiale laitière, fairlife, avait repris la majeure partie de sa production dans quatre sites américains, où les activités avaient été suspendues à la suite d’un accès non autorisé de tiers à certains systèmes.

* Au début du mois, fairlife a rejoint les sociétés confrontées à une recrudescence de cyberattaques basées sur l’IA et de ransomware visant à voler des données sensibles et à perturber les opérations, ce qui a entraîné l’arrêt de la production nationale.

* L'entreprise, basée à Chicago, a lancé une enquête avec l'aide d'experts et de conseillers externes en cybersécurité; Coca-Cola, qui détient intégralement fairlife, avait déclaré que la qualité et la sécurité des produits n'avaient pas été affectées par cet incident.

* Le groupe de pirates informatiques Anubis a revendiqué mardi la responsabilité de cette attaque, affirmant avoir dérobé 1 téraoctet de données à fairlife.

* Le géant des boissons a indiqué que fairlife s'efforçait de rétablir les systèmes et les opérations affectés; les stocks existants ont permis de maintenir la disponibilité des produits dans les points de vente .

* La société a indiqué que cet incident ne devrait pas avoir d’impact significatif sur sa situation financière ni sur ses résultats. Coca-Cola devrait publier ses résultats du deuxième trimestre mardi.