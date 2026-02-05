Coca-Cola abandonne les produits surgelés aux États-Unis et au Canada

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Coca-Cola KO.N a annoncé jeudi qu'il cessait de commercialiser ses produits surgelés, notamment sa gamme Minute Maid, sur les marchés américain et canadien, afin d'essayer d'apaiser les goûts changeants des consommateurs.

"Nous abandonnons nos produits surgelés et sortons de la catégorie des canettes surgelées en réponse à l'évolution des préférences des consommateurs", a déclaré un porte-parole de l'entreprise à Reuters.

L'entreprise, qui a nommé l'initié Henrique Braun comme nouveau directeur général en décembre, s'est appuyée sur pour son portefeuille de boissons sans sucre, ainsi que sur ses lignes de produits plus haut de gamme comme le lait Fairlife, dans un paysage de consommation agité.

"Avec la forte croissance de la catégorie des jus, nous nous concentrons sur des produits qui correspondent mieux aux attentes de nos consommateurs. Les produits surgelés seront abandonnés au premier trimestre 2026, les stocks en magasin étant disponibles jusqu'à épuisement des stocks", a ajouté le porte-parole.

Coca-Cola a dû faire face à un environnement réglementaire plus strict pour les aliments emballés aux États-Unis, et tente de lancer dans le pays une version au sucre de canne de son soda de marque dans des bouteilles en verre.

La demande croissante de produits à faible teneur en calories a fait baisser les ventes de sa marque Coke, tandis que le passage à des produits locaux a eu un impact sur la demande dans des pays tels que l'Inde et la Chine, ont déclaré les dirigeants en octobre.