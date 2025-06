Co-entreprise entre Engie et Unibail-Rodamco Westfield

(AOF) - Unibail-Rodamco Westfield et Engie , via sa filiale recharge électrique Engie Vianeo, se sont associés pour créer une nouvelle société codétenue pour le financement, la conception, le raccordement, l’installation et l’exploitation de bornes de recharge rapide et ultra-rapide pour véhicules électriques. Dans le cadre de ce partenariat, des bornes recharge rapide de 50kW et ultra-rapide de 400 kW vont être installées dans 12 centres commerciaux exploités par Unibail-Rodamco Westfield en France. Les travaux débuteront cet été, pour des premières mises en service à partir de septembre 2025.