CNS Pharmaceuticals Inc devrait afficher une perte de 9,60 $ par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* CNS Pharmaceuticals Inc CNSP.OQ CNSP.O devrait publier ses résultats le 12 août (estimés) pour la période se terminant le 30 juin 2025

*

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour CNS Pharmaceuticals Inc est une perte de 9,60 $ par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "achat" et la répartition des recommandations est de 1 "achat fort" ou "achat", 1 "maintien" et aucune "vente" ou "vente forte"

* La recommandation moyenne du consensus pour le groupe de pairs en biotechnologie et recherche médicale est "Hold"

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour CNS Pharmaceuticals Inc est de 84,00 $, soit environ 92 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 6,70 $

11 août - Ce résumé a été généré par la machine le 11 août à 12:46 GMT.