CNP Vita Assicura confie à Ostrum AM la gestion de ses actifs cotés

(AOF) - CNP Vita Assicura, filiale de CNP Assurances, confie à Ostrum Asset Management, affilié de Natixis Investment Managers, la gestion de ses actifs cotés pour 15,6 milliards d'euros. Ce partenariat comporte des services supplémentaires, avec une prestation de conseil en couverture des risques de portefeuilles ainsi qu’une prestation de réception-transmission d'ordres. Ostrum AM apportera également à CNP Vita Assicura son expertise en matière d'investissement responsable pour soutenir la compagnie d’assurance dans la mise en œuvre et le déploiement de sa stratégie ESG.

"Cette décision, visant à faire d'Ostrum AM le partenaire de gestion unique de CNP Vita Assicura en Italie, permet à Ostrum AM d'asseoir son positionnement d'acteur majeur de la gestion institutionnelle en Europe et notamment en Italie, où la société de gestion a ouvert une succursale l'année dernière et entend continuer de déployer ses expertises", précise un communiquéa.