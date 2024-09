Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CNP Assurances: prend acte de la décision d'UniCredit information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 12:45









(CercleFinance.com) - CNP Assurances prend acte de la décision du conseil d'administration d'UniCredit d'exercer son option d'achat sur l'intégralité des titres détenus par CNP Assurances (51%) dans leur co-entreprise italienne CNP UniCredit Vita (CUV).



Le chiffre d'affaires réalisé en 2023 par CUV était de 2,8 MdE (soit 8% du total Groupe) pour un résultat consolidé de 25 ME (soit 1,6 % du total Groupe).



'CNP Assurances maintient sa dynamique de développement en Italie via sa filiale à 100%, CNP Vita Assicura, qui a réalisé en 2023 une activité équivalente à celle de CUV avec un chiffre d'affaires de 2,7 MdE (soit 7,5 % du total Groupe) pour un résultat consolidé de 36 ME (soit 2,3 % du total Groupe)' indique le groupe.



CNP Assurances est en attente de la formalisation contractuelle de l'annonce d'UniCredit.





