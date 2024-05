Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CNP Assurances: nouveau directeur M&A groupe nommé information fournie par Cercle Finance • 13/05/2024 à 14:00









(CercleFinance.com) - CNP Assurances fait part de la nomination de Quentin Boudoux au poste de directeur M&A groupe, en charge des opérations de fusions et acquisitions, succédant à Emmanuelle Roux qui a quitté la compagnie d'assurances.



Quentin Boudoux a rejoint CNP Assurances en 2014 au sein de la direction des risques et était, depuis décembre 2020, directeur technique et de l'innovation. Dans ses nouvelles fonctions, il est rattaché à Sun Lee, secrétaire générale groupe.





