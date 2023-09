Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CNP Assurances: nouveau DG de la division Amérique latine information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 17:35









(CercleFinance.com) - CNP Assurances annonce aujourd'hui la nomination de Maximiliano Villanueva en tant que directeur de la business unit (BU) Amérique latine du groupe.



Maximiliano Villanueva - qui succède à Asma Baccar qui quitte le Groupe pour se consacrer à de nouveaux projets - intègre ainsi le comité exécutif du groupe.



Né il y a 48 ans, Maximiliano Villanueva, de nationalité argentine, a rejoint le Groupe CNP Assurances en 2001. Avant sa nouvelle nomination, il occupait la fonction de directeur général de Caixa Consorcio.



Il est également président du conseil d´administration de CNP Seguros en Argentine et membre du conseil d´administration de plusieurs compagnies du Groupe CNP Assurances au Brésil (Caixa Vida e Previdência (CVP), CNP Seguros Holding Brasil et Caixa Seguradora).







