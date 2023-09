CNP Assurances lance sa plateforme innovante en épargne patrimoniale

(AOF) - A l’occasion de Patrimonia les 26 et 27 septembre 2023 au Centre des Congrès de Lyon, CNP Assurances annoncera le lancement de CNP Alysès, une plateforme digitale assurance dédiée aux CGPI (conseillers en gestion de patrimoine indépendants) et à leurs clients. Cette plateforme développée en partenariat avec Harvest, éditeur de logiciels et créateur de solutions digitales pour les professionnels du patrimoine et de la finance, leur propose une large palette de produits, d’options et de services, dont certains inédits et exclusifs.

CNP Alysès propose, via un canal d'entrée unique, une large gamme de produits et services innovants et différenciants en assurance vie et en capitalisation, notamment en unités de compte (innovationsen infrastructures, private equity...) et, à moyen terme, une offre PER et de prévoyance.

Elle répond aussi aux attentes des clients qui souhaitent placer leur épargne dans des projets à forte utilité sociale ou environnementale et bénéficier des solutions innovantes de CNP Assurances (fonds thématiques, ISR, santé...).