CNP Assurances: émet une dette subordonnée de 500 ME information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 12:30









(CercleFinance.com) - CNP Assurances annonce avoir finalisé avec succès une émission de dette subordonnée de type Restricted Tier 1 pour un montant de 500 millions d'euros.



Cette obligation perpétuelle porte un taux fixe de 5,50 % et une première date de call fixée au 2 juillet 2032.



L'opération vise à anticiper les prochaines échéances obligataires et à optimiser la structure de capital du groupe tout en maintenant une flexibilité d'émission future.



L'émission, notée Baa2 par Moody's et BBB par Fitch, a été sursouscrite plus de trois fois, avec un carnet d'ordres de 1,5 milliard d'euros.



Le règlement est prévu pour le 2 juillet 2025.





