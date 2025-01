CNP Assurances: coentreprise créée avec La Mutuelle Générale information fournie par Cercle Finance • 02/01/2025 à 09:35









(CercleFinance.com) - CNP Assurances et La Mutuelle Générale annoncent la création de CNP Assurances Protection Sociale, détenue à 65% par CNP Assurances Holding et à 35% par La Mutuelle Générale depuis le 31 décembre 2024.



Concrétisant le projet de création d'un partenariat structurant annoncé le 29 février dernier, CNP Assurances Protection Sociale se positionne comme un acteur de premier plan dans le domaine de la protection sociale (santé et prévoyance individuelles et collectives).



La nouvelle société s'appuie sur les 1300 collaborateurs de La Mutuelle Générale qui l'ont rejointe, et plus d'une vingtaine de collaborateurs de CNP Assurances seront également détachés accompagner l'intégration de cette nouvelle structure.



Avec 1,4 million de personnes protégées et plus de 900 millions d'euros de chiffre d'affaires estimé à son démarrage, elle sera amenée à se développer avec des objectifs ambitieux soutenus par les capacités mises en commun.





