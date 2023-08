CNP assurances : baisse de son chiffre d'affaires semestriel

Les capitaux propres IFRS 17 s'élèvent à 21,4 milliards d'euros, en hausse de 2,4% (+ 0,6 milliard d'euros vs 31/12/22) sous l'effet des plus-values de cession des actions (0,3 milliard d'euro), des effets de marché passant directement par capitaux propres (+ 0,1 milliard d'euros) et des effets de change sur le Brésil.

Le résultat net part du Groupe en IFRS 17 s'élève à 892 millions d'euros, en hausse de + 0,5 milliard d'euros. Cette hausse est liée à l'amélioration des marchés financiers comparativement à un premier semestre 2022 dégradé (sous l'effet d'une forte hausse des taux et une baisse des marchés actions).

