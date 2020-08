Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CNP Assurance-Résultat brut d'exploitation en baisse de 16,2% au S1 Reuters • 03/08/2020 à 07:46









PARIS, 3 août (Reuters) - * CNP ASSURANCES ANNONCE LUNDI UN CHIFFRE D'AFFAIRES DE 11,5 MDS € AU PREMIER SEMESTRE 2020, EN BAISSE DE 32,3 % (-29,2 % À CHANGE CONSTANT) * RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION DE 1,3 MILLIARD D'EUROS, EN BAISSE DE 16,2 % (-9,5 % À PÉRIMÈTRE ET CHANGES CONSTANTS) * RÉSULTAT NET PART DU GROUPE DE 629 MILLIONS D'EUROS, EN BAISSE DE 8,5 % (-3,5 % À PÉRIMÈTRE ET CHANGES CONSTANTS) * LA CRISE FINANCIÈRE ET SANITAIRE LIÉE À L'ÉPIDÉMIE DE COVID 19 A EU DES "IMPACTS SIGNIFICATIFS" SUR L'ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE DE CNP ASSURANCES * LA RÉDUCTION CONSÉCUTIVE DE CHIFFRE D'AFFAIRES EST ESTIMÉE À -3,6 MILLLIARDS D'EUROS SUR LE GROUPE, DONT -2,4 MD€ EN FRANCE, -0,8 MD€ EN AMÉRIQUE LATINE ET -0,4 MD€ EN EUROPE HORS FRANCE * LA VALEUR DES AFFAIRES NOUVELLES DU GROUPE S'ÉLÈVE À 112 MILLIONS D'EUROS * LE PRODUIT NET D'ASSURANCE (PNA) EST EN DIMINUTION DE 10,3 % À 1,44 MILLIARD D'EUROS (- 3,1 % À PÉRIMÈTRE ET CHANGE CONSTANTS) Texte original sur Eikon

