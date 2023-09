Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cnova: procédure de conciliation prorogée information fournie par Cercle Finance • 25/09/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Dans la lignée de la prorogation des procédures de conciliation obtenue le 20 septembre dernier au niveau du groupe Casino, Cnova annonce la prorogation de la procédure de conciliation ouverte le 25 mai au niveau de Cdiscount.



Le Président du Tribunal de commerce de Paris a en effet prorogé pour une durée d'un mois supplémentaire des procédures de conciliation ouvertes au bénéfice de Cdiscount, Maas, C-Shield, C-Technology, C-logistics, Carya et CLR, soit jusqu'au 25 octobre.



Par ailleurs, le 20 septembre, Casino a mis en ligne une présentation relative à la mise à jour du plan d'affaires 2024-2028 du groupe, plan qui retient une règle de prudence s'agissant du plan d'affaires propre à Cnova.





Valeurs associées CNOVA Euronext Paris 0.00%