Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cnova: l'ex-PDG a quitté le conseil d'administration information fournie par Cercle Finance • 01/09/2023 à 11:05









(CercleFinance.com) - Emmanuel Grenier, l'ex-PDG de Cnova, a quitté le conseil d'administration du groupe de commerce en ligne, a annoncé jeudi l'entreprise.



Avant de rejoindre le conseil en tant qu'administrateur non-exécutif, Emmanuel Grenier avait été le PDG de la société, ainsi que le PDG de Cdiscount, au cours des 15 dernières années.



Ce départ fait suite à sa récente nomination au poste de directeur exécutif e-commerce pour le groupe Casino, la maison-mère de Cnova.



C'est Thomas Métivier, un cadre de 35 ans, qui l'a remplacé au poste de directeur général de Cnova en janvier dernier, prenant également le poste de directeur général de Cdiscount, la principale marque du groupe.





Valeurs associées CNOVA Euronext Paris 0.00%