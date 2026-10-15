CNN signe un partenariat pluriannuel avec Google dans l'intelligence artificielle générative

CNN, désormais sous le contrôle de Skydance, a annoncé un accord pluriannuel avec Google visant à développer de nouvelles applications de l'intelligence artificielle générative pour ses plateformes d'information. Cette collaboration, la première depuis la fusion de Skydance avec Paramount, s'inscrit dans la volonté de David Ellison de renforcer l'orientation technologique du groupe de médias.

Dans le cadre de cet accord, CNN accordera à Google des droits d'utilisation élargis sur certains de ses contenus journalistiques afin d'expérimenter de nouvelles fonctionnalités intégrées aux produits du groupe technologique. L'objectif est d'améliorer la découverte des informations, d'élargir la portée des contenus et de renforcer l'engagement des audiences. Selon Sam Felix, vice-président senior chargé des partenariats stratégiques de CNN, les progrès de l'IA générative ouvrent de nouvelles possibilités pour transformer les interactions entre les médias et leurs utilisateurs. Les modalités financières de cette collaboration n'ont pas été communiquées.

CNN souligne que ce partenariat s'inscrit également dans sa stratégie de protection et de valorisation de la propriété intellectuelle, alors que l'utilisation des contenus d'information par les entreprises d'intelligence artificielle suscite des enjeux économiques croissants. La chaîne indique disposer déjà de plusieurs accords commerciaux et poursuivre des discussions avec d'autres acteurs technologiques. Cette démarche vise à encadrer l'exploitation de ses productions journalistiques tout en développant de nouveaux canaux de distribution et de monétisation.

Présent à l'échelle internationale, CNN s'appuie sur ses activités de télévision, de streaming et de médias numériques, notamment CNN International et CNN Originals. Le groupe exploite également un service d'abonnement destiné directement aux consommateurs ainsi que CNN Newsource, qui fournit des contenus d'actualité à d'autres médias. L'accord avec Google pourrait contribuer à renforcer la diffusion de ces offres et à soutenir la transformation numérique de CNN, dans un secteur confronté à l'évolution rapide des usages et des technologies d'intelligence artificielle.