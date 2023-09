CNCEF : Côme Robet (Le Prêt Unique) élu président

(AOF) - Le CNCEF, l'association professionnelle agréée des Intermédiaires en Opérations de Banque et en Services de Paiement, a élu le 26 juin son nouveau Président pour une période de 3 ans. Côme Robet succède à Christelle Molin-Mabille, qui devient Déléguée Générale de CNCEF Crédit et Déléguée générale adjointe du groupe CNCEF. Côme Robet, 34 ans, courtier et agent immobilier fondateur des cabinets Le Prêt Unique et Le Bien Unique, est administrateur de l'association depuis 3 ans. Il inscrit son mandat dans la continuité des orientations impulsées sous la présidence de Christelle Molin-Mabille.

Il continuera ainsi à travailler sur les aspects réglementaires, et notamment les différents mandats et contrats qui régissent les relations avec les clients. Il se donne pour priorité de renforcer la collaboration avec le secteur bancaire.