CNBC signe un accord avec Kalshi pour ajouter des données de prédiction à partir de l'année prochaine
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 20:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CNBC a signé un accord pluriannuel avec l'opérateur de marché de prédiction Kalshi, apportant des données de probabilité en temps réel dans les émissions télévisées et les plateformes numériques de la chaîne à partir de l'année prochaine, ont déclaré les entreprises jeudi.

Fondé en 2018, Kalshi est un marché d'échange de prédictions où les utilisateurs échangent des contrats sur les résultats d'événements du monde réel, tels que les indicateurs économiques, les modèles météorologiques et les résultats législatifs.

Le partenariat intervient quelques jours seulement après un accord d'intégration similaire avec CNN, soulignant une expansion rapide de l'empreinte médiatique de l'entreprise.

Ces accords témoignent du besoin croissant de données sur les marchés prédictifs, longtemps considérées comme une niche et parfois controversées, dans les informations financières grand public, les éditeurs cherchant à améliorer l'engagement du public grâce à de nouvelles informations.

"Le monde de la finance dépend des résultats du monde réel; Kalshi prédit ces résultats", a déclaré Tarek Mansour, directeur général de Kalshi.

CNBC, propriété de Comcast CMCSA.O , commencera à inclure des informations exclusives sur les marchés provenant de Kalshi en 2026 dans ses programmes tels que "Squawk Box" et "Fast Money".

Un téléscripteur Kalshi clignotera lors des émissions en direct de CNBC, et une page Kalshi sera disponible sur le site web de la chaîne d'information.

Les marchés de prédiction ont fait l'objet d'un examen approfondi de la part des régulateurs américains et des autorités des États, certains experts soulignant leur supériorité par rapport aux sondages traditionnels, tandis que d'autres affirment que ces marchés ne sont guère plus que des "casinos numériques".

