CMT Résultats au 30 juin 2024

Évolution du chiffre d’affaires portée par une croissance stable de la production et une hausse de cours des

métaux produits

Marge d’exploitation stable grâce à l’amélioration des coûts de traitement

Poursuite des projets de développement et déploiement de la stratégie d’internationalisation.

Chiffre d’affaires en croissance et maintien d’une profitabilité élevée

Les activités de CMT durant le premier semestre 2024 ont été marquées par une évolution favorable des

cours des métaux produits, notamment l’argent. Cette conjoncture s’est accompagnée d’une évolution stable

de la production de concentré, malgré les contraintes opérationnelles ponctuelles rencontrées durant le

second trimestre. Cela a permis de limiter l’impact de ces défis sur le chiffre d’affaires, qui s’établit à 281 M

MAD, enregistrant une hausse de 2,2% par rapport à la même période en 2023.

Le résultat d’exploitation ressort à 141 M MAD, en hausse de 1,9% par rapport à l’an dernier. La marge

d’exploitation se stabilise à 50,0% contre 50,2% en 2023, dans un contexte d’investissements soutenus dans le

développement des projets. Cette performance a été rendue possible grâce à l’amélioration des coûts de

traitement de la production traitée et expédiée, ce qui a permis de maintenir un niveau de profitabilité élevé.

Cependant, le résultat net s’établit à 92 M MAD, en recul de 2,6% par rapport à 2023 en raison des facteurs

non récurrents.