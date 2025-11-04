CMS Energy plonge après une vente d'obligations convertibles portée à 850 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre -

** Les actions de la compagnie d'électricité et de gaz CMS Energy CMS.N ont baissé de 0,5 % à 72,14 $ avant la cloche après une augmentation de capital supérieure à l'objectif pour refinancer la dette

** CMS, basée à Jackson, Michigan, a annoncé mardi () la fixation du prix d'une offre privée élargie de 850 millions de dollars d'obligations convertibles à 3,125 %

à échéance 2031

** Le prix de conversion initial a été fixé à 90,61 $, soit 25 % de plus que le prix de clôture de 72,49 $

** Les actions de CMS ont baissé de 1,4% lundi après que la société ait dévoilé une offre de 750 millions de dollars () afin de rembourser ses 250 millions de dollars d'obligations à 3,6% en circulation, qui arriveront à échéance le 15 novembre 2025, le reste étant destiné aux besoins généraux de la société

** Jusqu'à lundi, l'action a progressé d'environ 9 % depuis le début de l'année, contre 17,5 % pour l'indice S&P 500 Utilities .SPLRCU .

** La note moyenne des 17 analystes couvrant CMS est "acheter", leur prévision médiane est de 79,50 $, selon LSEG