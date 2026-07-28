CMS Energy en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices et s'être retirée du secteur des énergies renouvelables hors services publics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 juillet - ** L'action de CMS Energy CMS.N , fournisseur américain d'électricité et de gaz, progresse de 2 % à 75,97 dollars

** La société affiche un bénéfice ajusté au deuxième trimestre de 37 cents par action, contre une estimation moyenne des analystes de 36 cents - données LSEG

** La société annonce qu’elle se retirera du développement des énergies renouvelables hors secteur des services publics, afin de se concentrer sur ses activités réglementées tout en investissant pour répondre à la demande croissante en électricité

** Toutefois, le total des charges d'exploitation trimestrielles a augmenté de 2,6 %, passant de 1,52 milliard de dollars il y a un an à 1,56 milliard de dollars

** Le résultat net recule de 40,3 %, passant de 201 millions de dollars il y a un an à 120 millions de dollars

** La société table sur un bénéfice ajusté par action compris entre 4,08 et 4,17 dollars pour 2027, dont la valeur médiane est inférieure à l'estimation moyenne des analystes de 4,17 dollars, selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse de 8,3 % depuis le début de l'année