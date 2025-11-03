CMS Energy chute après avoir annoncé la vente d'obligations convertibles pour un montant de 750 millions de dollars

3 novembre -

** Les actions de la compagnie d'électricité et de gaz CMS Energy CMS.N chutent de 1,8 % en pré-marché à 72,33 $ après avoir annoncé une augmentation de capital pour refinancer la dette

** CMS, basée à Jackson, Michigan, annonce () une offre privée d'obligations convertibles d'un montant de 750 millions de dollars à échéance 2031

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour rembourser ses 250 millions de dollars d'obligations à 3,6 %, qui arriveront à échéance le 15 novembre 2025, le reste pour les besoins généraux de l'entreprise

** CMS a une capitalisation boursière d'environ 22,4 milliards de dollars ** Début jeudi, CMS a annoncé un bénéfice supérieur à celui du 3ème trimestre et a prévu des bénéfices plus élevés pour 2026 sur la base d'une forte demande d'énergie de la part des centres de données d'intelligence artificielle et des hyperscalers

** L'action a clôturé vendredi en hausse de 0,5 % à 73,55 $, en hausse d'environ 10 % depuis le début de l'année. En comparaison, l'indice S&P 500 Utilities .SPLRCU a augmenté de 17,5% en 2025

** 9 des 17 analystes qui couvrent CMS considèrent l'action comme un "fort achat" ou un "achat", le reste la considère comme un "maintien"; la prévision médiane est de 79,50 $, selon LSEG