CME va poursuivre l'autorité de régulation des matières premières au sujet des contrats à terme perpétuels, a déclaré son directeur général, Terry Duffy, à CNBC

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de la CFTC au paragraphe 5)

Terry Duffy, directeur général de CME Group

CME.O , qui a annoncé son intention de quitter ses fonctions l'année prochaine, a déclaré à CNBC lors d'une interview que l'opérateur boursier allait poursuivre en justice la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) au sujet de son autorisation des contrats à terme perpétuels.

Ce dirigeant chevronné a critiqué les contrats dits « perps », qui sont des produits dérivés cotés sans date d'échéance, permettant aux traders de conserver leurs positions indéfiniment sans avoir à renouveler leurs contrats.

« Je suis toujours partant pour une bonne bataille. Je ne m’en suis jamais dérobé », a déclaré Terry Duffy à CNBC, ajoutant que la société déposerait sa plainte jeudi.

Le CME a confirmé jeudi la nouvelle de cette action en justice dans un communiqué envoyé par e-mail à Reuters.

Un porte-parole de la CFTC a déclaré que l’agence se réjouissait de répondre à ces allégations et de faire rejeter cette action en justice « sans fondement ».

La plateforme d’échange de cryptomonnaies Coinbase COIN.O et la plateforme de marché prédictif Kalshi ⁠ont annoncé le mois dernier qu’elles lanceraient des contrats à terme perpétuels sur cryptomonnaies après avoir reçu le feu vert de la CFTC, marquant ainsi la première fois que de tels instruments seront accessibles aux investisseurs américains via des bourses nationales réglementées.

Outre leur durée indéterminée, les contrats à terme perpétuels permettent également un effet de levier élevé — souvent de l’ordre de 50 pour 1 —, ce qui permet aux investisseurs d’amplifier leur exposition aux fluctuations du marché.

Terry Duffy avait averti lors d’une conférence au début du mois que cet effet de levier extrême, combiné aux modèles de liquidation automatique répandus dans le secteur, constituait une menace importante pour les investisseurs particuliers qui pourraient ne pas saisir pleinement les effets néfastes des coûts liés au taux de financement sur leurs positions.

Il avait également critiqué le processus d’approbation de la CFTC, le qualifiant de précipité, affirmant qu’il contournait l’« examen complet » traditionnel pour ce qu’elle considérait comme un instrument « novateur et complexe ».

Les actions de CME Group, de Cboe Global Markets CBOE.Z et d’Intercontinental Exchange ICE.N , la société mère de la Bourse de New York, ont chuté après l’autorisation des contrats à terme perpétuels, les investisseurs craignant que la décision de la CFTC ne constitue une menace concurrentielle importante à long terme pour les bourses en place.

Terry Duffy, qui occupait le poste de directeur général depuis une dizaine d’années, cédera sa place à Lynne Fitzpatrick, une collaboratrice de longue date, qui deviendra la première femme directrice générale de CME, a annoncé la société plus tôt dans la journée.