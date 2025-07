CME : le bénéfice soutenu par la volatilité sur les marchés

(AOF) - CME Group, la place de marché de produits dérivés la plus importante du monde, a présenté des profits meilleurs qu'anticipé à la faveur de la forte hausse des volumes liée à l’augmentation de la volatilité. Au deuxième trimestre, le bénéfice net est ressorti à 1,025 milliard de dollars, soit 2,81 dollars par actions, contre respectivement 883,2 millions de dollars et 2,42 dollars, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 2,96 dollars, soit 4 cents de mieux que le consensus.

Les revenus ont augmenté de 10%, à 1,69 milliard de dollars, à comparer avec la prévision moyenne des analystes de 1,68 milliard de dollars.

" La demande de contrats à terme et d'options de référence de CME Group a atteint un niveau record au deuxième trimestre, les clients du monde entier se tournant vers nos marchés pour gérer leurs risques commerciaux dans toutes les classes d'actifs ", a déclaré le PDG, Terry Duffy. " Au cours du trimestre, notre volume quotidien moyen a augmenté de 16 % pour atteindre le chiffre record de 30,2 millions de contrats, entraînant une croissance à deux chiffres et établissant de nouveaux records pour le revenu, le résultat d'exploitation ajusté, le résultat net ajusté et le bénéfice par action ajusté. "

