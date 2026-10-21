CME en hausse après l'annonce d'un bénéfice en hausse au troisième trimestre

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21 octobre - ** L'action du CME Group CME.O , opérateur d'une bourse de produits dérivés, a progressé de 0,8 % à 297,71 dollars

** Le CME affiche un résultat net au troisième trimestre de 1,04 milliard de dollars, soit 2,89 dollars par action, contre 908 millions de dollars, soit 2,49 dollars par action, un an plus tôt

** “Alors que l'incertitude s'est intensifiée au troisième trimestre, les clients se sont tournés en nombre record vers CME Group pour gérer leurs risques et tirer parti des opportunités”, a déclaré Terry Duffy, directeur général de CME

** Le groupe annonce un volume quotidien moyen (ADV) record au troisième trimestre de 29,4 millions de contrats, avec des volumes quotidiens moyens (ADV) historiquement élevés en juillet et en septembre

** Le chiffre d’affaires du troisième trimestre a progressé de 13 % pour atteindre 1,73 milliard de dollars

** Sur 18 analystes, neuf attribuent à l’action la note “achat fort” ou “achat”, six “conserver” et trois “vendre”; leur objectif de cours médian est 295,31 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le CME affiche une hausse de 9% depuis le début de l'année