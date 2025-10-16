CMC achète Foley Products pour 1,84 milliard de dollars dans le cadre d'une vague de transactions dans le secteur des produits de construction

Commercial Metals Company CMC.N a déclaré jeudi qu'elle allait acquérir le fournisseur de béton Foley Products Co pour 1,84 milliard de dollars en espèces, alors que les transactions s'accélèrent dans le secteur américain des produits de construction dans un contexte de recherche d'économies d'échelle et de chaînes d'approvisionnement plus locales.

Le sidérurgiste basé à Irving, au Texas, a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'achat de Foley soit relutif pour les bénéfices et les flux de trésorerie et qu'il produise des synergies annuelles de 25 à 30 millions de dollars en Ebitda.

Les transactions dans le secteur américain des produits de construction se sont accélérées, les entreprises recherchant une plus grande envergure et des chaînes d'approvisionnement locales pour compenser les droits de douane, la demande étant soutenue par la construction de nouveaux logements, la réparation et la rénovation, ainsi que par la construction non résidentielle.

La semaine dernière, l'entreprise de matériaux de couverture TopBuild BLD.N a racheté son concurrent SPI pour 1 milliard de dollars en espèces .

Plus tôt cette année, l' unité de Home Depot HD.N a acquis le distributeur de produits de construction spécialisés GMS pour environ 4,3 milliards de dollars en juin, tandis que QXO QXO.N a conclu un accord de 11 milliards de dollars pour Beacon Roofing Supply

en mars.

CMC a également déclaré avoir dépassé les attentes de Wall Street pour son bénéfice ajusté du quatrième trimestre, avec un bénéfice de 1,37 $ par action contre une attente moyenne des analystes de 1,36 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Les actions de la société étaient en hausse de 1 % dans les échanges avant bourse.

Foley fournit du béton préfabriqué et des tuyaux en béton utilisés dans l'infrastructure des sites tels que les raccordements aux services publics, l'approvisionnement en eau et la gestion des eaux pluviales.

La société basée à Newnan, en Géorgie, exploite 18 sites dans neuf États du sud-est des États-Unis et est également présente dans les régions du centre et de l'ouest.

Moelis & Company a agi en tant que banque conseil et Akin Gump en tant que conseiller juridique de CMC.