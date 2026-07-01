CMA CGM serait sur le point de conclure un accord de 1,4 milliard de dollars pour racheter la division logistique de FedEx, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées de l'article du Financial Times figurant au paragraphe 2, ainsi que des informations contextuelles aux paragraphes 6 et 7)

Le groupe français de transport maritime de conteneurs CMA CGM serait sur le point de conclure un accord en vue d'acquérir l'activité de logistique pour compte de tiers de FedEx FDX.N pour 1,4 milliard de dollars en espèces, a rapporté mercredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Les négociations entre les deux entreprises en sont à un stade avancé et un accord pourrait être conclu dès mercredi, ajoute l'article.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. CMA CGM et FedEx n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures d’ouverture habituelles.

Il s’agirait de la dernière initiative en date de CMA CGM visant à se diversifier dans la logistique et le fret aérien. Quant à FedEx, la cession de son activité de logistique pour compte de tiers, connue sous le nom de FedEx Supply Chain, luipermettra de se concentrer sur son cœur de métier: son réseau de livraison air-sol.

FedEx Supply Chain est spécialisée dans le traitement des commandes et les retours de produits pour les grands détaillants. La nouvelle de cette transaction potentielle intervient un mois après que FedEx a finalisé la scission de sa division de transport routier, FedEx Freight FDXF.N , afin de se concentrer sur son activité de livraison.

Les droits de douane mondiaux imposés par le président américain Donald Trump ont affaibli la demande de services de livraison. L’évolution des politiques commerciales américaines, notamment la fin de l’exonération douanière “de minimis” pour les envois de faible valeur issus du commerce électronique en provenance de détaillants discount liés à la Chine, tels que Shein et Temu, a pesé sur les volumes.