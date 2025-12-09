CMA CGM SA lance une émission d'obligations échangeables en actions Air France-KLM

(AOF) - Air France-KLM (-8,66%, à 10,235 euros) est en net repli après l’annonce, par CMA CGM SA, du lancement d’une émission d’obligations échangeables en actions existantes Air France-KLM à échéance 2028, pour un montant d’environ 325 millions d’euros. Ce placement s’effectuera auprès d’investisseurs qualifiés. Dans le détail, l’offre porte initialement sur la totalité de la participation de l’émetteur dans Air France-KLM soit environ 23,1 millions d’actions représentant 8,8% du capital du groupe de transport aérien.

Les obligations porteront un montant nominal unitaire de 100 000 euros et seront émises à 100% de leur valeur nominale. Elles porteront un coupon compris entre 0,50 et 1% par an, payable semestriellement à terme échu le 16 juin et le 16 décembre de chaque année à partir de juin 2026.

Le prix d'échange initial fera ressortir une prime comprise entre 30 et 35% par rapport au cours de référence du titre Air France-KLM (le prix moyen pondéré par les volumes d'une action sur Euronext Paris le 9 décembre 2025 entre le début de la séance et la fixation des modalités définitives de l'offre).

Les obligations seront remboursées à leur valeur nominale à l'échéance, soit le 16 décembre 2028 (en l'absence de remboursement anticipé), sous réserve du droit de l'émetteur de remettre des actions, et le cas échéant, un complément en numéraire.

Les obligations donneront droit aux porteurs le droit d'échanger leurs obligations pour des actions Air France-KLM à compter du 41ème jour après la date de règlement-livraison jusqu'au 35ème jour ouvré avant la date d'échéance. En cas d'échange, l'émetteur aura l'option de payer en numéraire tout ou partie de la contre-valeur des actions en substitution de la livraison d'actions. Le ratio d'échange initial des obligations sera égal à la valeur nominale divisée par le prix d'échange initiale.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 1 européen du transport aérien, né en 2000 de la fusion entre Air France, créé en 1933, et le hollandais KLM, fondé en 1919, doté de 3 marques fortes : Air France, KLM et Flying Blue, programme de fidélisation- et transportant 100 000 passagers par an ;

- Chiffre d'affaires de 31,5 Mds€ réalisé à 83 % dans le transport dont 7,5% pour le cargo puis la maintenance ;

- Ambition : optimisation de l’utilisation de la flotte, amélioration de la performance opérationnelle, simplification des structures et des connectivités d'une part, croissance du réseau court et moyen-courrier et développement du long courrier par alliances et partenariats d’autre part ;

- Capital détenu à 27,98 % par l'Etat français, 9,13% par l'Etat néerlandais, 8,8 % par CMA-CGM, 4,58 % par China Airlines, 2,79 % par Delta Airlines, et 3,08 % par les salariés, Florence Parly présidant le conseil de 19 administrateurs depuis mai 2025, Benjamin Smith étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- transfert à Transavia du réseau intérieur français hors Marseille, Nice et Toulouse :pour 2026, marge opérationnelle de 7-8 % et doublement de l’apport du programme de fidélisation Flying Blue à la marge du groupe,

- nouvelles initiatives de transformation en plus des 700 existantes devant générer simplification, réduction des frais généraux et création de nouvelles synergies,

- gel des embauches de personnel non opérationnel,

- réaction au dérapage du coût unitaire : réductions de coûts de maintenance et de personnel chez KLM et réorganisation opérationnelle globale,

- livraison d’une nouvelle flotte supportant le développement du coût unitaire,

- relance positive de l’activité cargo, en partenariat avec CMA-CGM,

- innovation au service de la relation client (recours massif aux techniques d’assistance vocale, intelligence artificielle, blockchain et réalité augmentée) ;

- Stratégie environnementale 2030 visant la réduction de 30 %, vs 2019, des émissions de CO2 :

- Plan Climat avec 6 priorités dont modernisation de la flotte, carburants durables ou SAF (objectif de 10 %), plan de compensation avec le système CORSIA ;

- recyclage des déchets dangereux, réduction de moitié des déchets résiduels et engagement dans la biodiversité ;

- objectif de 80 %, vs 30 % en juin 2025, d’avions nouvelle génération dans la flotte ;

- Renforcement du bilan avec retour aux fonds propres positifs depuis 2023 : 9,4 Mds€ de liquidités, flux d’exploitation à &,3 Md€ et dette de 7,1 Mds€ avec effet de levier ramené à 1,5 à fin juin.

Défis

- Suivi de l’activité avec 2 indicateurs -coefficient d’occupation, à 86,9 %, et recette unitaire stable à 8,08 €- et une sensibilité forte au prix du kerozène ;

- Après les échecs en croissance externe de début 2025, vers une prise de participation majoritaire dans le scandinave SAS ;

- Confirmation de l’indifférence des clients à la hausse des tarifs 2025, compensant l’impact négatif sur la rentabilité opérationnelle de la taxe française de solidarité sur les billets (entre 90 et 170 M€) ;

- Après une hausse de 6,9 % du chiffre d’affaires et un retour aux bénéfices (401 M€) au 1 er semestre, objectifs 2025 inchangés : capacité en sièges-km en hausse de 4 à 5 %, levier de la dette entre 1,5 et 2 puis 3,2 à 3,4 Mds€ d’investissements ;

- Perspectives 2026-2028 ; marge opérationnelle supérieure à 8 %, flux de trésorerie libre positif et notation de la dette « investment grade » ;

- Absence de dividende depuis 18 ans.