CMA CGM prévoit une émission obligataire remboursable en actions Air France-KLM

Le groupe de transport maritime CMA CGM a annoncé mardi chercher à lever environ 325 millions d'euros en lançant une émission obligataire à échéance trois ans qu'il pourra rembourser avec ses actions Air France-KLM AIRF.PA .
CMA CGM aura également la possibilité de rembourser en numéraire, ou via une combinaison de numéraire et d’actions Air France-KLM, a ajouté le groupe.
CMA CGM détient 8,8% du capital d'Air France-KLM.
(Rédigé par Gus Trompiz, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)
