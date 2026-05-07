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Cloudflare va supprimer 20% de ses effectifs ; ses prévisions de chiffre d'affaires trimestriel sont en deçà des attentes
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 23:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du quatrième paragraphe: Michelle Zatlyn est cofondatrice, et non directrice financière)

La société de services cloud Cloudflare

NET.N a annoncé jeudi un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux estimations et a déclaré qu'elle allait licencier environ 20% de ses effectifs, soit plus de 1 100 employés, à l'échelle mondiale.

L'action de la société a chuté de plus de 13% en séance prolongée.

La société prévoit un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre compris entre 664,0 millions de dollars (XX,XX millions d'euros)et 665,0 millions de dollars (XX,XX millions d'euros), contre des estimations de 665,3 millions de dollars (XX,XX millions d'euros), selon les données compilées par LSEG.

Ces licenciements reflètent une transition vers un modèle opérationnel axé sur l'IA, ont déclaré le directeur général Matthew Prince et la cofondatrice Michelle Zatlyn dans un communiqué.

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